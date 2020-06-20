إيتوزا: إستئناف النقل الخاص لمستخدمي الصحة اليوم على الساعة الثانية زوالا

ستستأنف الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة “إيتوزا” النقل الخاص لمستخدمي الصحة في ولاية الجزائر العاصمة اليوم السبت على الساعة الثانية زوالا.

وقال المكلف بالاتصال بذات الشركة، أحسن عباد، إنّ العملية تدخل في إطار الاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويستأنف نقل مستخدمي الصحة هذا السبت على الساعة الثانية زوالا بعدما عرف توقفا منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف أن التوقف المؤقت لنقل مستخدمي الصحة منذ الأربعاء الماضي يرجع الى التحضيرات الكبرى المرتبطة باستئناف نقل المسافرين، مطمئنا أن إيتوزا ستضمن على حدى نقل المسافرين ومستخدمي الصحة في ظل احترام الاجراءات الضرورية المقررة لمكافحة الجائحة.

وذكر ذات المتحدث، أن إيتوزا توفر لمستخدمي الصحة نقل 10 ألاف شخص يوميا عبر 120 خطا نحو مختلف الهياكل الصحية بالعاصمة.