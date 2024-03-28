إيتوزا: إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري إيتوزا، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه وفي إطار تطوير و رقمنة الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستخدمي حافلات إيتوزا. و قصد تسهيل التعاملات التجارية، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها عن إنطلاق خدمة الدفع الإلكتروني ” E-KHADAMATI “.

وفي سياق ذي صلة، أشارت المؤسسة، أنه وكمرحلة أولى يمكن لمستخدمي حافلات “إيتوزا”. تجديد بطاقات اشتراكهم عن طريق البريد الإلكتروني WWW.ETUSA.DZ .