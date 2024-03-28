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إيتوزا: إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني

بقلم أمينة داودي
إيتوزا: إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري إيتوزا، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها على الفايسبوك، أنه وفي إطار تطوير و رقمنة الخدمات الإلكترونية المقدمة لمستخدمي حافلات إيتوزا. و قصد تسهيل التعاملات التجارية، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها عن إنطلاق خدمة الدفع الإلكتروني ” E-KHADAMATI “.

وفي سياق ذي صلة، أشارت المؤسسة، أنه وكمرحلة أولى يمكن لمستخدمي حافلات “إيتوزا”. تجديد بطاقات اشتراكهم عن طريق البريد الإلكتروني WWW.ETUSA.DZ .

رابط دائم : https://nhar.tv/mzSlZ
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