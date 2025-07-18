إيتوزا.. إطلاق خط جديد بين بوسماعيل وبن عكنون

أعلنت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة وضواحيها “إيتوزا”، عن إطلاق خط جديد يربط مدينة بواسماعيل وبن عكنون مرورا بمحطة القطار زرالدة،بدءا من هذا الأحد.

ويغطي مسار الخط، الذي يأتي اطلاقه تنفيذا لتعليمات وزير النقل السعيد سعيود، محطات بواسماعيل، حي 2000 مسكن (عدل فوكة)، القرية، محطة القطار زرالدة، بوشاوي محطة نقل المسافرين، عين الله، وبن عكنون.

وبالنسبة لمسار العودة، ينطلق الخط من محطة نقل المسافرين لبن عكنون، ويمر بكل من عين الله، بوشاوي، محطة القطار زرالدة، وبواسماعيل.

وسيبرمج الانطلاق الأول من مدينة بواسماعيل على الساعة السادسة صباحا.

أما الانطلاق الأخير، من محطة بن عكنون نحو بواسماعيل، سيكون على الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء.