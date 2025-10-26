إيتوزا.. إعلان هام للمسافرين

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضـري والشبـه الحضـري لمدينة الجزائر وضواحيها “إ يتوزا” عن فتح خط جديد. يربط حي الرايس “بلدية سيدي موسى” بمحطة براقي مرورا بالروندا ابتداءً من يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025. ويأتي خط إيتوزا الجديد تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود . الرامية إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتسهيل حركة المواطنين.

وعن ساعات العمل، أفادت المؤسسة أن أول انطلاق للخط يكون على الساعة 06:10 صباحاً من حي الرايس نحو محطة براقي مرورا بالروندا.

وآخر انطلاق من محطة براقي نحو حي الرايس مرورا بالروندا، على الساعة 18:20. أما عن سعر التذكرة فستكون 20 دينارا.