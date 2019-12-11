إيتوزا: الخدمة مضمونة بالعاصمة وضواحيها يوم الإقتراع

أكدت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة وضواحيها “ايتوزا”، أنّها ستضمن خدمة النقل وتعزيزها أكثر غدًا الخميس.

وحسب بيان للمؤسسة العمومية، اليوم الأربعاء، فإن خدمات النقل عبر شبكتها، ستكون بداية من الساعة 5:30 صباحًا حتى 00:30، يوم غد، الذي يوافق الإستحقاق الرئاسي.

وأوضح البيان أنّ الشبكة ستتدعم أيضًا بتعزيزات إضافية على مستوى الأحياء الجديدة التي تم تدشينها مؤخرًا.

ويتعلق الأمر بأحياء عين مالحة، أولاد فايت، بئر توتة، حي الشعيبة، السويدانية، بابا احسن، سيدي عبد الله، دويرة، حوش القازوز، العاليا والكروش، يضيف البيان.