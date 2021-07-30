إيتوزا: النقل متوفر فقط لعمال قطاع الصحة يومي الجمعة والسبت

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر “إيتوزا“، أن النقل الحضري سيكون متوفرا إستثناء لعمال قطاع الصحة يومي الجمعة والسبت.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن القرار جاء تبعا للقرارات الأخيرة التي إتخذتها الحكومة بشأن الوضع الصحي. والهادفة إلى مكافحة الإنتشار المقلق لفيروس كورونا، لاسيما تعليق حركة النقل الحضري خلال يومي العطلة الأسبوعية.

وأوضح البيان، أن خطوط شبكة إيتوزا ستكون متوفرة من الساعة 06:15 الى 20:00 مساءا. وهذا الترتيب ساري المفعول إبتداءا من يوم الجمعة 30 جويلية. فيما يخص مستشفى زرالدة ستنظم رحلات إنطلاقا من المحطة البرية زرالدة نحو مستشفى زرالدة. مشيرا إلى أن الصعود يكون إلا ببطاقة مهنية وإلا لن يتم الصعود مهما كانت الظروف.