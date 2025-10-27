“إيتوزا”.. انطلاق الخط الجديد الرابط بين حي الرايس ومحطة براقي

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الإثنبن، عن الانطلاق الرسمي للخط الجديد رقم 640 الذي يربط بين حي الرايس ومحطة براقي مرورا بالروندا.

وكانت مؤسسة “إيتوزا”، قد أعلنت أمس عن فتح خط جديد يربط حي الرايس ( بلدية سيدي موسى ) بمحطة براقي مرورا بالروندا. ابتداءً من اليوم الاثنين.

كما أوضح المصدر نفسه، أن أول انطلاق للخط يكون على الساعة 06:10 صباحاً من حي الرايس نحو محطة براقي مرورا بالروندا، وآخر انطلاق من محطة براقي نحو حي الرايس مرورا بالروندا يكون على الساعة 18:20.

فيما حُدد سعر التذكرة بـ 20 دينارا.

