إيتوزا: برنامج جديد للنقل نحو جامع الجزائر.. هذا السعر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، عن برنامج نقل جديد لفائدة المصلين نحو جامع الجزائر “ذهابا وإيابا “. و ذلك لأداء صلاة التراويح إبتداءً من اليوم الأربعاء 13 مارس 2024.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن نقاط الإنطلاق ستكون من محطة أول ماي ، محطة المعدومين. محطة القطار الحراش. محطة القبة، محطة ساحة الشهداء، محطة القطار بئر توتة، الرويبة، قصر المعارض. بالإضافة كذلك إلى خميس خشنة مرورا بحمادي ، أولاد وسي ، وزرالدة . محطة براقي، محطة الكاليتوس. محطة عين النعجة مرورا بباش جراح محطة الرغاية مرورا بالرويبة، محطة سيدي عبد الله.

وأضافت المؤسسة، أن الإنطلاق سيكون مباشرة بعد الإفطار. والعودة مباشرة بعد الإنتهاء من صلاة التراويح.

كما أشارت إلى أن ثمن التذكرة بالنسبة للنقل الحضري تقدر 50 دينار جزائري. وفيما يتعلق بسعر لتذكرة التنقل في منطقة الشبه الحضري فثمنها يقدر بـ 100 دينار جزائري.