إيتوزا: برنامج جديد لنقل المصلين إلى جامع الجزائر

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا”، اليوم الخميس، عن تسطير برنامج نقل جديد لنقل المصلين من وإلى جامع الجزائر لأداء صلاة الجمعة.

وأوضحت المؤسسة أن الإنطلاق يكون على الساعة 09:30 صباحا وهذا من عدة نقاط من العاصمة. فيما سيكون توقيت الإنطلاق من جامع الجزائر على الساعة 15:30 كما هو موضح في الجدول أدناه.

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