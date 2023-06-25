إيتوزا: برنامج خاص إبتداء من الفاتح جويلية المقبل

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا” برنامجا خاصا بمناسبة موسم الإصطياف. سيكون في الخدمة إبتداء من الفاتح جويلية المقبل.

وحسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لمؤسسة إيتوزا، فإنه وبمناسبة حلول موسم الاصطياف تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر “ايتوزا” لعلم زبائنها الكرام. البرنامج الجديد الخاص بهذا الموسم والذي سيكون في الخدمة ابتدء من يوم السبت 1 جويلية 2023.

وأوضحت المؤسسة العمومية بخصوص الخدمة الصباحية انها تنطلق من الساعة 06سا 00د صباحا. وتدوم الى غاية الساعة 19سا 00 د مساءا لتغطية 129 خط. وذلك بواسطة 267 حافلة بمعدل حافلتين لكل خط.

أما فيما يتعلق ببرنامج عطلة نهاية الأسبوع، أوضحت “ايتوزا” بخصوص يوم الجمعة، أن الإنطلاقة سيتكون على الساعة 06 سا00 د إلى 19سا00د مساء بتغطية 129 خط و بواسطة 132 حافلة.

أما يوم السبت ستكون الانطلاقة من الساعة 06سا00د صباحا الى 19سا00د مساءا بتغطية 129 خط عبر 195 حافلة.

وذكرت مؤسسة النقل العمومية، بشان الخدمة الليلية انها تنطلق من الساعة 19سا 00د. و تدوم إلى غاية الساعة 01سا 00د صباحا بتغطية 24 خط بواسطة 24 حافلة.