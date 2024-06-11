“إيتوزا”: برنامج خاص لتسهيل تنقل المواطنين عبر بلديات العاصمة خلال العيد

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. برنامجا خاصا بمناسبة عيد الأضحى, بهدف تسهيل تنقلات المواطنين بين أحياء وبلديات الجزائر العاصمة.

وحسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لهذه المؤسسة العمومية. فقد أوضحت “إيتوزا” في بيانها أنها ستضع في الخدمة خلال أيام العيد (16, 17 و18 جوان الجاري) 189 حافلة موزعة على 183 خط بالنسبة لليوم الأول من العيد. و315 حافلة بالنسبة لليومين الثاني والثالث.

وسيكون أول انطلاق على الساعة 06 سا 30 د صباحا إلى غاية الساعة 19سا 00 د مساء بالنسبة لفترة النهار. حسب نفس المصدر.

فيما ستخصص المؤسسة للخدمة الليلية 23 حافلة موزعة على 23 خط. حيث سيكون أول انطلاق على الساعة 19سا 00د إلى غاية منتصف الليل, يضيف بيان المؤسسة.

أما بخصوص برنامج الترحم “زيارة المقابر”, ذكرت “إيتوزا” أنها برمجت انطلاق أولى الرحلات بالنسبة لليومين الأول والثاني من العيد. على الساعة السادسة صباحا, وتستمر إلى غاية الساعة 13 سا 00 د.

ويشمل هذا البرنامج خمسة خطوط خاصة: من محطة أول ماي نحو مقبرة العالية, محطة ساحة الشهداء نحو العالية. محطة شوفالي نحو مقبرة دالي ابراهيم, محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين مرورا ببراقي. وكذا محطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح ومقبرة سيدي طيب, حسب نفس المصدر.