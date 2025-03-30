“إيتوزا”..  برنامج خاص لتنقل الحافلات خلال أيام العيد 

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، برنامجا خاصا بأيام عيد الفطر.

وأوضحت مؤسسة ” إيتوزا” في بيان لها عبر حسابها على الفيسبوك أن الرحلات الأولي لحافلات “إيتوزا” تنطلق بداية من السادسة ونصف صباحاً إلى غاية السابعة مساءً بالنسبة لفترة النهار.

ومن السابعة مساء إلى منتصف الليل والدقيقة الأربعين بالنسبة للفترة الليلية، بمعدل ثلاثين دقيقة بين كل رحلة وأخرى.

كما تغطي حافلات “إيتوزا” في فترة النهار 182 خطاً، أما الفترة الليلية، فخُصّص لها 23 خطاً.

وبخصوص برنامج النقل لأداء صلاة العيد بجامع الجزائر، سيكون بداية من السادسة صباحاً والعودة بعد الإنتهاء من أداء صلاة العيد.

وتنطلق الحافلات من محطات “ساحة أول ماي، ساحة أودان، ساحة الشهداء، محطة المعدومين، محطة القبة، محطة سيد عبد الله، أولاد موسى.

وتمر هذه الحافلات بالرغاية الروبية والحميز وخميس الخشنة وحمادي والكاليتوس.

وخصصت مؤسسة “إيتوزا” خمسة خطوط استثنائية نحو المقابر بداية من السابعة صباحاً إلى غاية الواحدة زوالاً والدقيقة الأربعين.

وتنطلق الحافلات من “محطة أول ماي نحو مقبرة العالية، محطة ساحة الشهداء نحو مقبرة العالية، محطة شوفالي نحو مقبرة دالي إبراهيم، محطة باش جراح نحو مقبرة سيدي رزين.

وتمرّ حافلات “إيتوزا” ببراقي ومحطة الحراش نحو مقبرة العالية مرورا بباش جراح، ومقبرة سيدي طيب.