إيتوزا.. برنامج خاص لزوار صالون الجزائر الدولي للكتاب

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”، عن تسطير برنامج رحلات خاصة لتسهيل تنقل الزوار. لحضور فعاليات الطبعة الـ 27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب، التي تدشن اليوم بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة).

وحسب بيان للمؤسسة تشمل هذه الرحلات محطات الانطلاق الواقعة بكل من الحراش، باش جراح، عين النعجة. ساحة أول ماي، براقي، الكاليتوس، بئر توتة، ساحة أودان، ساحة الشهداء، بن عكنون، الروبية. حمادي، الرغاية، زرالدة، سيدي الله، الدويرة مرورا بأولاد فايت.

وتنطلق الرحلات الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما تكون آخر رحلات العودة. المنطلقة من قصر المعارض في الساعة العاشرة مساء، فيما حدد سعر التذكرة بمبلغ 50 دج.

وسيفتتح الصالون للزوار، ابتداء من الخميس 7 نوفمبر وإلى غاية السبت 16 نوفمبر، بمشاركة 1007 دار نشر من 40 بلدا. منها قطر كضيف شرف، لتقديم آخر إصداراتها في مختلف المجالات، في حين سطر منظمو الصالون برنامجا ثريا. لنشاطات ثقافية وفكرية من محاضرات ولقاءات تنشطها شخصيات فكرية من الجزائر وإفريقيا والعالم العربي.

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