“إيتوزا” تتسلّم 102 حافلة جديدة من مؤسسة EDIV الرويبة

إستلمت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. دفعة أخرى من الحافلات الجديدة من علامة HIGER من طرف مؤسسة تطوير صناعة السيارات “EDIV” بالرويبة. التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بالناحية العسكرية الثانية.

العملية جاءت في إطار تعزيز وتطوير قطاع النقل العمومي وتجديد الحظيرة الوطنية، وتحت إشراف مباشر من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود. تمثلت الدفعة المستلمة في 102 حافلة، 32 حافلة: ذات سعة كبيرة “100 راكب” 70 حافلة: بسعة 37 مقعدا.

وتندرج هذه العملية في سياق تحسين جودة الخدمة العمومية وتوفير سبل الراحة والأمان للمسافرين. حيث ستسمح هذه التعزيزات لمؤسسة “إيتوزا” بتوسيع شبكة خطوطها لتشمل الأحياء السكنية الجديدة مع ضمان استمرارية الخدمة وفق معايير الجودة والسلامة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور