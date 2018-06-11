إيتوزا: تخصيص برنامج خاص لنقل المواطنين نحو المقابر بالعاصمة أيام العيد

خصصت مؤسسة إيتوزا للنقل الحضري والشبه الحضري برنامج خاص لنقل المواطنين لزيارة المقابر بالعاصمة خلال أيام عيد الفطر.

وحسب بيان ذات المؤسسة اليوم الإثنين، فإن هذا البرنامج سيسمح بتسهيل تنقل العاصميين نحو المقابر لزيارتها خلال أيام العيد.

حيث تم وضع 5 محطات لانطلاق الحافلات الخاصة حسب البرنامج التالي :

من محطة 1 ماي باتجاه مقابر العالية، قاريدي، سيدي يحي، المدنية وبن عكنون.

من محطة ساحة الشهداء بإتجاه مقابر العالية، القطار، عين البنيان وبوزريعة.

من محطة شوفالي بإتجاه مقابر بني مسوس، دالي إبراهيم وأولاد فايت.

من محطة باش جراح بإتجاه مقبرة العالية عبر سيدي الطيب.

كما يرتقب اطلاق خطوط تنطلق من الشعيبة وبئر توتة وسيدي محمد والدالية وزرالدة والرويبة باتجاه محطات الانطلاق نحوالمقابر.

واضاف البيان ان هناك مقابر أخرى سيتم ضمان نقل المواطنين نحوها عن طريق الخطوط العادية.

كمقابر عين البنيان وميرامار والرويبة وسيدي منيف وعين طاية وهراوة.