إيتوزا: تخصيص 13 خطا جديدا نحو شواطئ العاصمة بهذا السعر

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة وضواحيها “إيتوزا”. قد خصّصت خطوطا جديدة نحو الشواطئ للعائلات ذهابا وإيابا.

وأضافت ذات المصالح، أنه وفي إطار التحضيرات الخاصة بموسم الإصطياف لسنة 2025. وتنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، القاضية بتسطير برنامج خاص لنقل المواطنين إلى مختلف الشواطئ، من خلال تسخير حافلات وإنشاء خطوط نقل خاصة. خصصت مؤسسة إيتوزا 13 خطا نحو الشواطئ بسعر 100 دج “ذهابا و إيابا” بداية من الساعة 08:00 صباحا إلى غاية الساعة 20:00 مساء. إعتبارا من يوم السبت 21 جوان 2025.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور