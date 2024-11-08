إيتوزا تستنكر الإعتداء على حافلاتها

إستنكرت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر “إيتوزا”. من تواصل مسلسل الإعتداءات المتكررة على حافلاتها.

وفي بيان لها اليوم الجمعة، أشارت المؤسسة إلى أنها سجلت مرة أخرى وبكل أسف صبيحة اليوم على الساعة 10:40 عملية إعتداء على حافلة. ذات الترقيم 43097 تشتغل الخط رقم 732 الذي يربط بين محطة 02 ماي / سيدي عبد الله. بالضبط أمام مفترق الطرق زرالدة وسيدي عبد الله أمام إشارة المرور الضوئية.

أين تم رشق الحافلة بالحجارة وعلى متنها الركاب من طرف مجموعة من الأطفال وإلحاق أضرار مادية معتبرة بها. مما أدى إلى تكسير الزجاج الخلفي للحافلة وسط حالة خوف و هلع لدى الركاب.

واستنكرت المؤسسة بشدة عمليات التخريب والرشق بالحجارة التي تطال الحافلات التي هي ملك للدولة والشعب مع العلم أن الحافلة المتضررة يتم حجزها وابقائها تحت الصيانة مما يؤدي إلى النقص في عدد الحافلات على مستوى الشبكة مما ينعكس سلبا على الأداء وكذا نوعية الخدمة التي يجب أن تقدم للمواطنين .

ودعت مؤسسة إيتوزا الأولياء والمواطنين الكرام بضرورة توعية الأطفال ومكافحة مثل هذه التصرفات. وعدم المساس بالأملاك العمومية التي تضر بالمؤسسة والزبائن بالدرجة الأولى

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