إيتوزا: تسخير 13 حافلة لنقل العائدين إلى الجزائر نحو الفنادق لقضاء الحجر

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إيتوزا: تسخير 13 حافلة لنقل العائدين إلى الجزائر نحو الفنادق لقضاء الحجر
بقلم أمينة داودي

كشفت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا“، عن تسخير حافلاتها من أجل ضمان نقل المواطنين العالقين والعائدين من ديار الغربة.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن “إيتوزا” تشارك في إجلاء المواطنين العائدين من ديار الغربة. من خلال تسخير حافلاتها من أجل ضمان نقل الموطنين العالقين والعائدين من ديار الغربة. ونقلهم إلى محتلف الفنادق من أجل قضاء فترة الحجر الصحي التي أقرتها السلطات العليا للبلاد. حيث تم نقل 285 مسافر عائد من برشلونة إلى فندق مزافرون. أين سخرت لهم مؤسسة إيتوزا 13 حافلة من نوع مرسدس لقضاء فترة الحجر الصحي.


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