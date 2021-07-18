إيتوزا: تسخير 187 حافلة لتسهيل تنقلات المواطنين يومي العيد

سطّرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا” برنامجا خاصا بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى وتسهيل تنقلات المواطنين بين أحياء وبلديات العاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة فقد سخرت المؤسسة 127 حافلة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك موزعة على 118 خط. كما ستوفر المؤسسة 187 حافلة موزعة على 118 خط خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى. حيث ستكون الإنطلاقة على الساعة 06:30 صباحا، إلى غاية 19:00 مساءا

من جهتهخا شددت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها. على ضرورة إرتداء الكمامة واحترام المسافرين للتدابير الوقائية طيلة فترة الرحلة