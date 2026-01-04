“إيتوزا” تسخّر كامل حظيرتها لضمان استمرارية النقل وتسهيل تنقل المواطنين

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا” عن تسخير كامل حظيرتها من الحافلات وعمالها، بالتنسيق مع مؤسسة النقل الجامعي والخدمات، لضمان استمرارية الخدمة العمومية وتحسين ظروف تنقل المواطنين.

ويأتي هذا الإجراء بهدف ضمان نقل المواطنين طيلة اليوم عبر مختلف المحطات والخطوط، ما ساهم في تسهيل تنقلاتهم والتخفيف من الضغط المسجل، والاستجابة لاحتياجاتهم.

وتؤكد مؤسسة إيتوزا، من خلال هذا الإجراء، التزامها الدائم بخدمة المواطنين وتوفير نقل عمومي منتظم، مجددة حرصها على أداء مهامها في أحسن الظروف وبالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.