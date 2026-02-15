“إيتوزا” تسطر برنامجا خاصا بمناسبة رمضان

سطرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا”، بمناسبة شهر رمضان الكريم برنامجًا خاصًا يهدف إلى تسهيل تنقل المواطنين عبر مختلف أحياء وبلديات العاصمة، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من الشهر المبارك.

وأوضحت المؤسسة أنها تضمن خدمة نقل المسافرين طيلة أيام الأسبوع خلال الشهر الفضيل قبل وبعد الإفطار، حيث تم تخصيص 186 خطًا صباحًا و 70 خطًا بعد الإفطار.

فيما أشارت أن التوقيت الفاصل بيت كل رحلة ورحلة يتراوح من20 إلى 40 دقيقة نهارًا، ومن 20 إلى 30 دقيقة ليلًا.

وبخصوص مواقيت الرحلات، خلال الفترة الصباحية تنطلق أول رحلة 05:50 وآخر رحلة على الساعة 17:45. وهذا بخصوص المناطق الحضرية. ومن 05:50 إلى 17:30 بخصوص المناطق شبه الحضرية.

كما أشارت المؤسسة بخصوص الخدمة الليلية، أن أول رحلة على الساعة 19:40 و آخر رحلة على الساعة 01:00 صباحًا.

ويبقى هذا البرنامج ساري خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أي تغيير.

هذا وخصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر “إيتوزا”، برنامجا خاصا. لنقل المواطنين إلى جامع الجزائر لأداء صلاتي التراويح والجمعة.

حيث حدد سعر التذكرة ذهابًا وإيابًا بـ 100 دج للمناطق شبه حضري، و50 دج للمناطق الحضرية.

ويكون الانطلاق من محطة أول ماي، ساحة أودان، ساحة الشهداء، محطة القبة، محطة العناصر،محطة براقي. محطة الكاليتوس، سيدي عبد الله، خميس الخشنة (مرورًا بحمادي) وأولاد موسى (مرورًا برغاية ورويبة).

كما ذكرت “إيتوزا” المواطنين بضرورة احترام قواعد السلامة المرورية.

