“إيتوزا” تسطّر برنامجا خاصا بعيد الأضحى لتسهيل وتحسين ظروف التنقل

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن برنامج خاص يرمي إلى ضمان خدمة نقل عمومي منتظمة وتحسين ظروف تنقلات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

يأتي هذا البرنامج تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. ويشمل رحلات مخصصة نحو جامع الجزائر، برنامج “ترحم” لزيارة المقابر، بالإضافة إلى رحلات مباشرة نحو مختلف فضاءات التسلية والمنتزهات ورحلات “سيتي تور”.

بخصوص برنامج النقل العمومي (الخدمة العادية) أعلنت مؤسسة “إيتوزا عن مواقيت اعمل الحافلات:

1- الفترة الصباحية: تنطلق الرحلات الأولى للحافلات ابتداءً من الساعة 06:30 صباحاً وتستمر إلى غاية الساعة 19:00 مساءً، لتغطية 222 خطاً.

2- الفترة الليلية: تنطلق الرحلات من الساعة 19:00 مساءً وتستمر حتى الساعة 00:45 بعد منتصف الليل، لتغطية 23 خطاً.

بخصوص برنامج النقل نحو جامع الجزائر:

برمجت المؤسسة رحلات خاصة بنقل المصلين إلى جامع الجزائر لأداء صلاة العيد عبر 10 خطوط مباشرة، انطلاقاً من المحطات التالية:

ساحة أول ماي - ساحة أودان – ساحة الشهداء – محطة القبة مروراً بالعناصر – براقي – الكاليتوس – الدويرة – وسيدي عبد الله – محطة خميس الخشنة (مروراً بحمادي) – محطة أولاد موسى مروراً بالرغاية، الرويبة، والحميز

مواقيت الرحلات: تنطلق الرحلات الأولى على الساعة 05:30 صباحاً، مع برمجة رحلات العودة مباشرة بعد الانتهاء من صلاة العيد.

بالنسبة لبرنامج “الترحم” (زيارة المقابر)

اعتمدت مؤسسة “إيتوزا” هذا البرنامج خلال اليومين الثاني والثالث من العيد لتسهيل زيارة المقابر. إذ تم تخصيص 5 خطوط نقل نحو المقابر الرئيسية، وتمتد فترة الخدمة من الساعة 07:00 صباحاً إلى غاية الساعة 12:30 (منتصف النهار والنصف) من المحطات التالية:

محطة أول ماي ⬅️ نحو مقبرة العالية.

محطة ساحة الشهداء ⬅️ نحو مقبرة العالية.

محطة شوفالي ⬅️ نحو مقبرة دالي براهيم.

محطة باش جراح ⬅️ نحو مقبرة سيدي رزين (مروراً ببراقي).

من محطة الحراش ⬅️ نحو مقبرة العالية (مروراً بمقبرة سيدي الطيب).

برنامج النقل نحو فضاءات التسلية والتنزه

يبدأ هذا البرنامج خلال الأيام الثاني، الثالث، والرابع من العيد، بتخصيص برنامج رحلات خاصة نحو فضاءات التسلية والمنتزهات عبر 9 خطوط مخصصة، ويمتد توقيت العمل من الساعة 10:00 صباحاً إلى غاية الساعة 20:00 مساءً:

محطة فرحاني ⬅️ نحو منتزه الصابلات (مروراً بساحة الشهداء ومحطة أول ماي).

باش جراح ⬅️ نحو منتزه الصابلات.

براقي ⬅️ نحو منتزه الصابلات.

الكاليتوس ⬅️ نحو منتزه الصابلات.

محطة حافلات خميس الخشنة ⬅️ نحو منتزه الصابلات (مروراً بحمادي).

أولاد موسى ⬅️ نحو منتزه الصابلات.

محطة حافلات خميس الخشنة ⬅️ نحو منتزه إيكو بارك (واد السمار) وLa prise d’eau (الحراش).

باب الزوار ⬅️ نحو منتزه إيكو بارك (واد السمار) وLa prise d’eau (الحراش).

محطة أول ماي ⬅️ نحو حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون.

برنامج رحلات حافلة “سيتي تور” (City Tour)

نقطة انطلاق حافلة الرحلات المكشوفة (سيتي تور) من منتزه الصابلات، ويتضمن برنامج رحلات المواقيت التالية:

اليوم الأول: تنطلق الرحلة على الساعة 15:00 بعد الزوال.

الأيام (الثاني، الثالث، والرابع): تنطلق الرحلات ابتداءً من الساعة 10:00 صباحاً.