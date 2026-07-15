إيتوزا: تعديل مسار خط المخطط الأزرق نحو شاطئ القادوس

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، الأربعاء، عن تعديل مسار خط المخطط الأزرق المؤدي إلى شاطئ القادوس، وذلك ابتداءً من يوم غد الخميس 16 جويلية 2026.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن المسار القديم من الرويبة نحو شاطئ القادوس، حيث أصبح المسار الجديد. من حمادي ثم الرويبة نحو شاطئ القادوس.

وبخصوص توقيت الخدمة، تنطلق أولى الرحلات على الساعة 08:00 صباحًا من حمادي. فيما تنطلق آخر رحلة على الساعة 20:00 مساءً من شاطئ القادوس.

وأشار المصدر نفسه، أن الخدمة تُؤمَّن عبر رحلات مباشرة ومتواصلة ذهابًا وإيابًا طوال فترة الاستغلال، بما يضمن تنقلًا مريحًا وسلسًا للمصطافين.

كما نوهت “إيتوزا” أن هذا التعديل يأتي في إطار تحسين الخدمة وتوسيع التغطية، بما يسمح لعدد أكبر من المواطنين بالاستفادة من النقل نحو الشواطئ خلال موسم الاصطياف.

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