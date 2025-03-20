“إيتوزا” .. تعرّض حافلة للرشق بالحجارة من طرف مجموعة من المراهقين

تعرّضت حافلة لنقل المسافرين تابعة لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، سهرة الخميس، للرشق بالحجارة.

وسجلت مؤسسة “إيتوزا”، في حدود الساعة التاسعة والنصف ليلاً (21:30 سا)، عملية اعتداء على حافلة ذات الترقيم (43093). تعمل على الخط رقم 51 الذي يربط بين شوفالي وأولاد فايت، بالضبط بموقف “صوناكوم”.

وأكدت مؤسسة “إيتوزا” أن الحافلة التي كانت تقلّ ركاباً، تعرضت للرشق بالحجارة، من طرف مجموعة من المراهقين، ولحقت بها أضرار مادية معتبرة على مستوى الزجاج.

وندّدت “إيتوزا” بهذه الأعمال التخريبية والسلوكات غير المتحضرة التي تضرّ بجودة واستمرار الخدمة. مع العلم أن الحافلة المتضررة يتم حجزها وإبقاؤها تحت الصيانة. ما يؤدي إلى نقص في عدد الحافلات على مستوى الشبكة.

وفي الأخير، وجهت “إيتوزا ” نداءً لأولياء الأمور والمواطنين من أجل توعية الأطفال ومكافحة مثل هذه التصرفات. وعدم المساس بالأملاك العمومية التي تضر بالمؤسسة والزبائن بالدرجة الأولى.