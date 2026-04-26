“إيتوزا” تعزز أسطولها بحافلات Higer الجديدة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، الأحد، عن الانطلاق الرسمي لأسطول حافلات هيڤر (Higer) الجديدة.

وأوضحت “إيتوزا”، أن هذا التعزيز ليس مجرد إضافة للأسطول، بل هو التزامٌ منها لمنح زبائنها تجربة تنقل استثنائية. تدمج بين جمالية التصميم التي تليق بعاصمتنا، ورفاهية التجهيزات التي تضمن راحة الزبائن من مقاعد مريحة. تكييف متطور، وأعلى معايير الأمان والسلامة.

