“إيتوزا” تعزز شبكتها بـ 17 خطاً جديداً

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، الاثنين، عن فتح سبعة عشر (17) خطاً جديداً، بداية من يوم غد الثلاثاء

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين خدمة النقل العمومي وتسهيل تنقلات المواطنين. لا سيما في الأقطاب الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، وفك العزلة عن مختلف الأحياء.

وتشمل هذه الخطوط سبع (07) مقاطعات إدارية، مشيرة أن أوقات العمل تكون من الساعة 06:00 صباحاً، إلى غاية الساعة 18:30 مساءً.

هذا و أكدت أن هذه العملية تندرج في إطار السياسة الرشيدة للدولة وإستراتيجيتها الرامية إلى عصرنة قطاع النقل. كما تعكس التزام المؤسسة بتعزيز شبكة النقل الحضري وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، بما يضمن تنقلاً أكثر سلاسة، أماناً وراحة للمواطنين.

