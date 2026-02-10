“إيتوزا” تعلن عن فتح خط جديد

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الثلاثاء، عن فتح خط جديد يربط حي الشبشب بمحطة نقل المسافرين (الرغاية) ابتداءً من يوم غد الأربعاء.

وأوضحت المؤسسة أن افتتاح الخط الجديد رقم 622 الذي يربط حي الشبشب بمحطة الرغاية. يأتي تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. الرامية إلى تحسين خدمة النقل العمومي وتسهيل تنقلات المواطنين.

وبخصوص مسار الخط فأشارت “إيتوزا” أن الذهاب من حي الشبشب نحو محطة الرغاية. أي يتم المرور على المحطات التالية حي الشبشب، حي جعفري، حي غزالي، حي الباي. بن سعيدان، محطة فعوصي، سوق الرغاية، محطة الرغاية.

أما خط العودة من محطة الرغاية نحو حي الشبشب، يكون عبر المحطات التالية الرغاية، سوق الرغاية، محطة فعوصي، بن سعيدان، حي الباي، حي غزالي، حي جعفري وحي الشبشب.

حيث يكون الانطلاق الأول على الساعة 06:00 صباحا من حي الشبشب نحو محطة الرغاية، وآخر انطلاق من محطة الرغاية نحو حي الشبشب على الساعة 18:20 مساءً.

أما سعر التذكرة فقد أكدت مؤسسة “إيتوزا” أنه يقدر بــ 20 دج.

