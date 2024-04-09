إيتوزا: تغيير توقيت الإنطلاق نحو جامع الجزائر

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”. عن تغيير توقيت الانطلاق إلى جامع الجزائر لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وحسبما أفادت به مؤسسة إيتوزا، فإن انطلاق الحافلات نحو جامع الجزائر سيكون بداية من الساعة 04:30 صباحاً، بدلا من الساعة 5:30 صباحا. و ذلك لأسباب تنظيمية.

وستكون نقاط الانطلاق من محطات أول ماي، المعدومين، محطة 08 ماي 1945، محطة القبة، زرالدة. سيد عبد الله، الرغاية، أولاد موسى، خميس الخشنة، حمادي، بئرتوتة، الكاليتوس، براقي، باش جراج، عين النعجة، الحراش.

ودعت المؤسسة من المصلين عدم حمل الحقائب معهم.