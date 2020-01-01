إيتوزا تفتح ثلاثة خطوط جديدة بالعاصمة

أخبار الجزائر
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إيتوزا تفتح ثلاثة خطوط جديدة بالعاصمة
بقلم غنية جيباوي

أعلنت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن فتح ثلاثة خطوط جديدة بالعاصمة.

وافادت المؤسسة، في بيان لها، عن توسيع شبكات نقلها في مدينة الجزائر العاصمة، بهدف تلبية حاجات المواطنين وتسهيل تنقلاتهم.

وأشارت المؤسسة أن الخطوط الجديدة ستربط كل من ساحة أول ماي بالمركز التجاري أرديس، مرورا بشاطئ الرميلة “الصابلات”.

أما الخط الثاني فسيربط كل من ساحة الشهداء بذات المركز التجاري أرديس، والخط الثالث سيربط منطقة باش جراح بنفس المركز التجاري، مرورا  بالصابلات.

وفيما يخص مواعيد عمل هذه الخطوط الثلاثة الجديدة، فقد حددت كل أيام الأسبوع بداية الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساءً.


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