“إيتوزا” تفتح 4 خطوط جديدة بالعاصمة

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر، اليوم الأربعاء، عن فتح 4 خطوط جديدة بالجزائر العاصمة تربط وتكمل الحافلة بالقطار.

وجاء في بيان للمؤسسة :”إستجابة للطلب المتزايد على النقل في الأقطاب الحضرية الجديدة ، وحرصا منا على تقديم أفضل وأحسن الخدمات لزبائننا الكرام ،تعلن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها عن فتح 4 خطوط جديدة تربط وتكمل الحافلة بالقطار.”

وجاءت الخطوط الجديدة كالتالي:

خط رقم 21: حي أصلان محطة قطار سيدي عبد الله مرورا بحي الأطلس و5000 مسكن.

خط رقم215: حي أول نوفمبر الرحمانية محطة القطار تسالة المرجة مرورا بحي 23/22 سيدي بنور

خط رقم 216: حي 600 مسكن بابا احسن محطة القطار تسالة المرجة.

خط رقم 217: حي أبزيو 2/1 محطة القطار تسالة المرجة مرورا ب حي عدل الدويرة ووسط مدينة الدويرة.

وذكرت “ايتوزار” أن توقيت أول إنطلاق سيكون على الساعة السادسة صباحا، من الأحياء السكنيةـ في حين آخر إنطلاق من محطات القطار سيكون على الساعة 19:15 مساء ويمكن تغيير التوقيت على حسب توقيت القطار.