“إيتوزا” تفتح 7 خطوط جديدة بالسحاولة والدويرة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن فتح سبعة (07) خطوط جديدة ببلديتي السحاولة والدويرة ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى تحسين خدمة النقل العمومي وتسهيل تنقلات المواطنين، خاصة في الأقطاب الحضرية. ذات الكثافة السكانية العالية وفك العزلة عنها.

وبخصوص الخطوط الجديدة التي تم فتحها على مستوى بلدية السحاولة فهي كالتالي”

الخط 01: السحاولة - محطة 02 ماي (تافورة).

الخط 02: السحاولة- بن عكنون.

الخط 03: السحاولة – أولاد بلحاج.

الخط 04: السحاولة – مريجة.

الخط 05: السحاولة – بابا علي.

أما الخطوط الجديدة لبلدية الدويرة فهي:

الخط 06: الدويرة – دكاكنة.

الخط 07: حي 3254 مسكن عدل الدويرة (الملعب) – بن عكنون.

وأشارت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. أن أول انطلاق يكون على الساعة 06:00 صباحاً، وآخر انطلاق يكون على الساعة 18:30 مساءً.

كما أكدت أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز حركية النقل وتسهيل التنقل ولضمان خدمة عمومية ترقى لتطلعات الزبائن.

