إيتوزا: تمديد ساعات العمل إلى غاية الواحدة صباحا

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. عن تمديد ساعات الخدمة لوسائل النقل “حضري و الشبه الحضري” إلى غاية الساعة الواحدة صباحا.

وحسب بيان لذات المؤسسة، فإنه سيتم تمديد ساعات العمل إلى غاية الواحدة صباحا يومي الإثنين و الثلاثاء. بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

واوضح ذات المصدر، أنه “بمناسبة الإحتفالات بالذكرى الثامنة و الستين “68” لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها أن حركة النقل متوفرة عبر كامل خطوط شبكة “إيتوزا” يومي 31 أكتوبر و 1 نوفمبر. كما سيتم تمديد ساعات العمل للفرق الليلية إلى غاية الساعة الواحدة صباحا. للسماح للمواطنين بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بهذا الحدث”.