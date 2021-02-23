“إيتوزا” تمدّد بعض خطوط نقل المسافرين بالعاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر “إيتوزا” عن تمديد بعض خطوط نقل المسافرين بالعاصمة.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن تمديد الخطوط جاء إستجابة لطلبات المسافرين، وتقديم أفضل وأحسن الخدمات للزبائن.

كما أن المؤسسة، قامت بتمديد مسار الخط رقم 632 الرابط بين محطة رويبة إتجاه رويبة الصناعية إلى غاية الكروش مرورا برغاية الصناعية و رغاية المدينة.

كما تم التمديد في مسار الخط رقم 626 حيث أصبح يربط بين محطة الرويبة ومحطة المسافرين رغاية مرورا بهراوة، عين طاية، عين الكحلة وصولا إلى مدينة رغاية.

وأوضح البيان، أنه تم تغيير في مسار الخط رقم 617 الرابط بين محطة درڨانة ومحطة 2ماي، حيث أصبح يمر بمحطة 05 جويلية -الكونور – حي الصومام -باب الزوار – سوق الفلاحي ثم الإتجاه مباشرة عبر الطريق السريع اتجاه محطة 02 ماي.

بالإضافة إلى تغيير الخط رقم 615 الرابط بين ديار الغرب وعين طاية والذي اصبح يمر بقهوة شرڨي وبرج البحري .