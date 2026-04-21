إيتوزا توسّع شبكتها بخطوط جديدة في العاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر إيتوزا عن تدعيم شبكتها بعدد من الخطوط الجديدة.

وحسب بيان للمؤسسة، تم فتح الخطوط التالية:

خرايسية ومحطة 02 ماي (تافورة). وخرايسية وبن عكنون مروراً ببوجمعة تميم.

حي 2000 مسكن CNEP (الرغاية) ومحطة 02 ماي (تافورة) مروراً بمحطة الحافلات (الرغاية).

محطة الحافلات الرغاية وحي 438 مسكن عدل بودواو، وحي 2800 مسكن بورعدة، ومحطة الحافلات الرغاية.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة لتحسين الربط بين مختلف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية. بما يضمن خدمة عمومية أكثر نجاعة واستجابة لانشغالات المواطنين اليومية.