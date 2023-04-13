إيتوزا توفر النقل حتى الثانية ليلا بالعاصمة على هذه الخطوط

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضـري لمدينة الجزائر و ضواحيها إيتـوزا، عن توفير الخدمة الليلية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن هذا القرار جاء قصد تسهيل تنقلات المواطنين وتمكينهم من قضاء حاجاتهم بكل أريحية خلال السهرات الرمضانية.

وأضاف البيان، أن ايتوزا، تضمن خدمة النقل في الفترة الليلية وتضع تحت تصرف المواطنين 73 حافلة لتغطية 57 خط.

وأوضح البيان، أنه سيتم توفير رحلات بمعدل من 20 دقيقة إلى 40 دقيقة.

أما فيما يخص توقيت العمل فهو من الساعة 20:00 مساء وإلى غاية الساعة 02:00 صباحا.