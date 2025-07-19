“إيتوزا”.. توفير النقل داخل المنتزه الايكولوجي واد السمار

أعلنت مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن توفيرخدمة النقل الداخلي داخل المنتزه الايكولوجي واد السمار بالعاصمة.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية فايسبوك، أن خدمة النقل الداخلي داخل المنتزه متوفرة من حظيرة ركن السيارات نحو وسط المنتزه الايكولوجي واد السمار، ومن وسط المنتزه نحو الحظيرة.

وبخصوص التوقيت أشارت “إيتوزا” أن متوفر يوميًا من الساعة 16:30 مساءً إلى غاية منتصف الليل.

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