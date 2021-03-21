“إيتوزا” تُطلق الخط الجديد سيدي عبد الله- بن عكنون

أخبار الجزائر
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“إيتوزا” تُطلق الخط الجديد سيدي عبد الله- بن عكنون
بقلم نسرين محفوف

أطلقت اليوم الأحد، مؤسسة إيتوزا، الخط الجديد رقم 211، الرابط بين سيدي عبد الله وبن عكنون.

وعن توقيته، فقد أشارت إيتوزا أن أول إنطلاق من سيدي عبد الله، يكون على الساعة 06:10، وآخر انطلاق على 17:30.

أما عن آخر إنطلاق من بن عكنون فيكون على: 17:30/16:45/16:15.

وتمر الحافلة على نهج العربي بن مهيدي، نهج مصطفى بن بولعيد، محطة الجامعة1، القرية، معالم lpp،محطة الجامعة2، بوشاوي، بن عكنون.

وذكرت إيتوزا بضرورة إحترام معايير السلامة داخل حافلات الجزائر، خاصة ما تعلق بالتباعد الجسدي وإجبارية إرتداء الكمامة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=974470

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