إيتوزا تُعزز شبكتها بـ 30 خطا عبر 12 مقاطعة إدارية بالعاصمة

تم صبيحة اليوم الأحد مراسم إطلاق الخطوط الجديدة لمؤسسة إيتوزا بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

وذلك تجسيداً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى الارتقاء بخدمة النقل العمومي وتسهيل تنقل المواطنين. خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. حيث دخل حيز الخدمة 30 خطاً جديداً لتغطية 12 مقاطعة إدارية على مستوى ولاية الجزائر.

وتتمثل المقاطعات الإدارية في سيدي امحمد، باب الوادي، حسين داي، الدرارية، الرويبة، الشراقة، براقي، بئر مراد رايس، زرالدة، بئر توتة، الحراش، وسيدي عبد الله.

وتندرج هذه الخطوط ضمن إطار تعزيز شبكة النقل الحضري وتوسيع تغطيتها لتشمل مختلف الأحياء والأقطاب السكنية ذات الكثافة الكبيرة. بهدف تسهيل تنقلات المواطنين اليومية وتحسين نوعية الخدمة عبر استغلال حافلات حديثة ومجهزة تستجيب لأعلى معايير الراحة و السلامة.

