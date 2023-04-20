إيتوزا: حافلتان مكشوفتان لتنظيم جولات سياحية يومي العيد

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. عن تنظيم جولات سياحية على متن الحافلتين المكشوفتين “ألجي تور” خلال يومي عيد الفطر بالجزائر العاصمة. لتمكين المواطنين من الاستمتاع بأجواء هذه المناسبة الدينية.

و حسبما جاء في بيان للمؤسسة، أوضحت من خلاله أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك، الحافلتين المكشوفتين “ألجي تور”. ستكونان حاضرتين خلال يومي العيد وستجوبان شوارع العاصمة ليتسنى للمواطنين الإستمتاع بأجواء عيد الفطر المبارك على متنهما”.

وأشارت المؤسسة إلى أن توقيت الحافلة الأولى من الساعة 11 سا 30 د إلى غاية الساعة 18 سا00. فيما سيكون مسارها من حديقة التجارب الحامة باتجاه مقام الشهيد، حسب البيان.

أما توقيت الحافلة الثانية، فكشف المصدر أنه سيكون من الساعة 11 سا 30 د إلى غاية الساعة 22 سا00 ليلا، وسيكون مسارها من منتزه الصابلات باتجاه مقام الشهيد. كما أعلنت المؤسسة أن ثمن التذكرة يقدر ب 100 دج.