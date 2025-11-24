“إيتوزا”.. خطوط جديدة وتمديد أخرى بالعاصمة ابتداءً من اليوم

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن فتح خطوط جديدة وتمديد أخرى على مستوى حي الروخي ببلدية السويدانية بالعاصمة، ابتداءً من اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للمؤسسة “تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الرامية إلى تحسين خدمة النقل العمومي. وتسهيل تنقلات المواطنين، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. زبائنها الكرام عن فتح وتمديد خطوط على مستوى حي الروخي بلدية السويدانية، ابتداءً من يوم الاثنين”.

ويتعلق الأمر بالخط رقم 229 الرابط بين حي الروخي والسويدانية وسط، حيث يكون أول انطلاق على الساعة 06:00 صباحاً. من حي الروخي وآخر انطلاق على الساعة 18:30 من السويدانية وسط، فيما حدد سعر التذكرة 20 دج، بمعدل الرحلات يقدر بـ 30 دقيقة.

بالإضافة إلى الخط رقم 526 الرابط بين حي الروخي ومحطة 02 ماي (تافورة) مرورا بالأحياء الخضراء أولاد فايت. حيث يكون أول انطلاق على الساعة 06:00 صباحا من حي الروخي وآخر انطلاق على الساعة 17:00 من محطة 02 ماي (تافورة)، وسعر التذكرة يقدر بـ 50 دج.

كما أشارت “إيتوزا”، أنه تم تعديل وتمديد مسار كل من الخط رقم 03 الرابط بين حي الروخي ومحطة شوفالي مرورا بالسويدانية وبوشاوي، حيث أول انطلاق يكون على الساعة 06:00 صباحا من حي الروخي وآخر انطلاق على الساعة 19:00 من محطة شوفالي، وحدد سعر التذكرة بـ 30 دج.

والخط رقم 708 الرابط بين حي الروخي ومحطة شوفالي مرورا بالسويدانية ودنيا بارك، أول انطلاق على الساعة 06:00 صباحاً. من حي الروخي وآخر انطلاق على الساعة 18:00 من محطة شوفالي، وسعر التذكرة يقدر بـ 30 دج.

