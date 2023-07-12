“إيتوزا”: خط جديد بين محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي ومحطة رقم 01 

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها ” إيتوزا ” عن إستحداث خط جديد ودخوله حيز الخدمة.

وحسب بيان مؤسسة “إيتوزا” عبر حسابها على الفيسبوك دخول خط جديد حيز الخدمة، للربط بين محطة القطار لمطار هواري بومدين الدولي ومحطة رقم 01.

وجاء في البيان انه إضافة إلى الخطـوط الرابطة بين ساحة الشهداء أودان والمحطة البرية لنقل المسـافرين “خــروبة”. تعلم مؤسسة إيتوزا إلى علم زبائنها الكرام عن دخول رحلات جديدة Navette_inter_gares حيز الخدمة على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين. وذلك إيتداء من 10 جويبية 2023.

وستنطلق هذه الرحلات بداية من الساعة 05:30 صباحا إلى غاية الساعة 22:30 ليلا . حيث تربط بين محطة القطار التابعة للمطار – محطة الحافلات – المحطة الدولية ذهاب اياب – المحطة 1 – محطة القطار.

وحدد سعر تذكرة الخط الجديد بـ 20 دج. بينما ثمن تذكرة خطوط رقم 187/100/39 تقدر بـ 50 دينار .