إيتوزا: دخول 30 حافلة جديدة محلية الصنع حيز الخدمة تدريجيا

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”. عن دخول حيز الخدمة 30 حافلة جديدة محلية الصنع. سيتم إدماجها تدريجيا في خطوط النقل الحضري للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة العمومية أن هذه الحافلات من صنع مؤسسة صناعة وتطوير السيارات. وتم اقتناؤها قصد تدعيم النقل الحضري.

كما لفتت إلى أن دخول هذه الحافلات حيز الخدمة “يندرج في إطار إستراتيجية الدولة في تطوير النقل الحضري. كما يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لزبائن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها.

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