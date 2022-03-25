إيتوزا: رحلات خاصة لزوار الصالون الدولي للكتاب

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا“. عن تخصيص رحلات خاصة لنقل الزوار إلى قصر المعارض. بمناسبة إنطلاق فعاليات الطبعة الخامسة والعشرون للصالون الدولي للكتاب بالجزائر “سيلا 2022”.

وحسب بيان للمؤسسة أمس، فإنه في إطار الطبعة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للكتاب المنعقد بالجزائر خلال الفترة الممتدة من 24 مارس إلى غاية 1 أفريل 2022 بقصر المعارض. ولتسهيل تنقل الزوار إلى قصر المعارض والمساهمة في انجاح هذه التظاهرة الثقافية خصصت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “ايتوزا” رحلات خاصة لنقل الزوار إلى قصر المعارض”.

وأضاف البيان، أنه تم تخصيص إلى غاية إختتام الصالون حافلتين خاصتين من موقف منتزه الصابلات. وثمانية حافلات أخرى إبتداء من محطات أول ماي، ساحة الشهداء، بن عكنون، القبة، الحراش، باش جراح، وسيدي عبد الله.

وأوضح البيان، أن الرحلات مبرمجة من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء بمعدل 30 دقيقة بين كل رحلة.

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