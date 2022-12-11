إيتوزا: عودة الخدمة على خط باش جراح ولاغلاسيار

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها ايتوزا، عن عودة خدمة الخط رقم 24 الرابط بين محطة باش جراح ومحطة القطار “لاغلاسيار” إبتداء من اليوم الأحد.

وجاء في بيان للشركة، أنه “في إطار ثنائية وسائل النقل والترابط بينهما لتخفيف ضغط التنقلات على المواطنين. تنهي المؤسسة عن عودة خدمة الخط رقم 24 الرابط بين محطة باش جراح ومحطة القطار “لاغلاسيار ابتداء من اليوم الأحد”.

هذا وتم تخصيص 3 حافلات صغيرة ذات 14 مقعدا بسعر 20 دج للتذكرة. فيما تم برمجة الانطلاق الأول على الساعة 5 سا و 30 د، وآخر انطلاق على الساعة السابعة مساءً.