إيتوزا..فتح الخط الرابط بين عثمان بلوزداد ومحطة قطار سيدي عبد الله

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، عن فتح خط رقم 750. الرابط بين موقع رقم 05 عثمان بلوزداد ومحطة قطار سيدي عبد الله (الجامعة)، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 01 أفريل 2026.

وحسب بيان إيتوزا فإن مسار الخط يكون على النحو التالي

الذهاب : موقع 05 عثمان بلوزداد ← موقع 04 ← حي 5000 مسكن ← المدينة الجديدة سيدي عبد الله ← محطة قطار سيدي عبد الله “الجامعة”.

العودة : محطة قطار سيدي عبد الله “الجامعة” ← المدينة الجديدة سيدي عبد الله ← حي 5000 مسكن ← موقع 04 ← موقع 05 عثمان بلوزداد.

توقيت الرحلات

أول انطلاق: على الساعة 06:10 صباحاً من موقع 05 عثمان بلوزداد نحو محطة قطار سيدي عبد الله (الجامعة)

آخر انطلاق: 19:20 مساءً من محطة قطار سيدي عبد الله (الجامعة) نحو موقع 05 عثمان بلوزداد.

للإشارة، يتم ضبط توقيت الرحلات في الفترة المسائية ليتوافق مع مواعيد رحلات القطار. وهي تخضع للتعديل الآني لضمان أفضل ترابط وتنسيق بين وسيلتي النقل “حافلة - قطار. على أن يكون سعر التذكرة 20 دينار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور