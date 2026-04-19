إيتوزا: فتح خطين جديدين

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه حضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن فتح خطين جديدين، وذلك ابتداءً من يوم غد الاثنين.

وأوضحت الشركة أن الخط رقم 620 يشغل محطة الرغاية - محطة 02 ماي، ومسار الخط حي 2000 مسكن. عدل (كناب) بالرغاية وصولاً إلى محطة 02 ماي، مروراً بمحطة الحافلات بالرغاية.

حيث يكون أول انطلاق من حي 2000 مسكن عدل (كناب) على الساعة 06:00 صباحاً. وآخر انطلاق من محطة 02 ماي على الساعة 18:40 مساءً.

والخط رقم 621، من محطة الحافلات الرغاية نحو حي 438 مسكن عدل بودواو ثم حي 2800 مسكن. بورعدة بعدها العودة إلى محطة الحافلات الرغاية.

أول انطلاق (من حي 2800 مسكن بورعدة) يكون على الساعة 06:30 صباحاً، وآخر انطلاق (من محطة الحافلات الرغاية) على الساعة 18:10 مساءً.

