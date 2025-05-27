إيتوزا: فتح خط جديد يربط مدينة الأربعاء بمحطة تافورة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينـة الجزائر وضواحيها “إيتـوزا” عن فتح خط جديد، اليوم الثلاثاء، يربط مدينة الأربعاء بمحطة تافورة.

وأوضحت مؤسسة “إيتوزا” أن الخط الجديد يحمل رقم 520 ويربط الأربعاء بمحطة تافورة 02 ماي، مرورا بالكاليتوس. ومحطة القطار (الحراش) والمحطة البرية لنقل المسافرين (خروبة).

كما أشار المصدر نفسه، أن انطلاق أول رحلة يكون على الساعة 06:00 صباحا من محطة نقل المسافرين الأربعاء. وآخر انطلاق من محطة تافورة يكون على الساعة 18:30 مساءً.

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