إيتوزا: نقل مجاني غدا الخميس بمناسبة الانتخابات

أعلنت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم الأربعاء، أن النقل عبر جميع خطوط شبكتها سيكون مجاناً طوال نهار يوم غد الخميس 02 جويلية 2026 المصادف للانتخابات التشريعية.

وأوضحت مؤسسة “إيتوزا”، أن هذه الخطوة تأتي لتمكين كافة المواطنات والمواطنين من التنقل بكل أريحية. إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم الوطني والمشاركة في الانتخابات التشريعية ليوم 02 جويلية 2026.

كما أكدت المؤسسة أنها تضع كافة فرقها الميدانية في حالة استنفار لضمان السير الحسن للرحلات وتلبية احتياجات التنقل خلال هذا الموعد الهام.

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