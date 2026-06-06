إيتوزا: نقل مجاني لمترشحي البكالوريا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، اليوم السبت، عن مجانية نقل المترشحين لشهادة البكالوريا دورة جوان 2026، وهذا حرصا منها على توفير أفضل ظروف التنقل للمترشحين.

وأوضحت المؤسسة في بيانها “بمناسبة اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2026. وحرصًا منها على توفير أفضل ظروف التنقل لأبنائنا وبناتنا المترشحين. قامت مؤسسة “إيتوزا” بتسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية لضمان تنقلكم في أحسن الظروف. وعليه سيكون النقل مجانيًا عبر كامل شبكة المؤسسة لفائدة جميع المترشحين طيلة أيام الامتحانات”.

وأشارت “إيتوزا” أنه على المترشحين إظهار استدعاء امتحان البكالوريا عند الصعود إلى الحافلة. للاستفادة من هذه الخدمة.

كما تمنت المؤسسة لجميع المترشحين التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا الاستحقاق. خطوة جديدة نحو تحقيق طموحاتهم وأحلامهم.

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