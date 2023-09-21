“إيتوزا”: هذه تفاصيل فتح 53 خط جديد عبر العاصمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة وكذا الأقطاب الحضرية الجديدة.

وحسب بيان مؤسسة “إيتوزا” تم فتح 53 خط نقل جديد موجه لتغطية مختلف بلديات العاصمة وكذا الأقطاب الحضرية الجديدة. وذلك بعد تحويل حافلات نقل الطلبة وإضافتها إلى حافلات شبكة النقل الحضري. وذلك تحسبا للدخول المدرسي وتوقف خدمة الطلبة وتحويلها إلى المؤسسة الجامعية لنقل الطلبة.

واضاف البيان ان الخطوط الجديدة ستدخل حيز الخدمة بداية من يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، ليصبح العدد الإجمالي لحافلات النقل الحضري 535 حافلة لتغطية 182 خط.

وسيكون أول انطلاق على الساعة 05:30 صباحا واخر إنطلاق سيكون على الساعة 19:30 مساءا. وبالنسبة للخدمة الليلية بداية من الساعة 18:50 مساءا إلى غاية منتصف الليل وخمسون دقيقة وذلك بـ: 19 حافلة لتغطية 19 خط.

اما بخصوص برنامج الخطوط الجديدة لحافلات الجزائر إيتوزا جاء كمايلي: